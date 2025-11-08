Današnja cena Roco Finance

Današnja cena kriptovalute Roco Finance (ROCO) v živo je $ 0.00990385, s spremembo 5.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROCO v USD je $ 0.00990385 na ROCO.

Kriptovaluta Roco Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 925,401, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.50M ROCO. V zadnjih 24 urah se je ROCO trgovalo med $ 0.00929527 (najnižje) in $ 0.01009445 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6.32, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00669942.

V kratkoročni uspešnosti se je ROCO premaknil -0.61% v zadnji uri in +21.77% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Roco Finance (ROCO)

Tržna kapitalizacija $ 925.40K$ 925.40K $ 925.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 985.30K$ 985.30K $ 985.30K Zaloga v obtoku 93.50M 93.50M 93.50M Skupna ponudba 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

Trenutna tržna kapitalizacija Roco Finance je $ 925.40K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROCO je 93.50M, skupna ponudba pa znaša 99552583.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 985.30K.