Današnja cena kriptovalute Robert (ROBERT) v živo je --, s spremembo 0.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROBERT v USD je -- na ROBERT.

Kriptovaluta Robert je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,415.73, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M ROBERT. V zadnjih 24 urah se je ROBERT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00258802, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ROBERT premaknil -- v zadnji uri in -11.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Robert (ROBERT)

Tržna kapitalizacija $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

