Tokenomika Rob Banks (BANKS)
Tokenomika in analiza cen Rob Banks (BANKS)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rob Banks (BANKS), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rob Banks (BANKS)
Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.
Tokenomika Rob Banks (BANKS): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rob Banks (BANKS) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov BANKS, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov BANKS.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko BANKS, raziščite ceno žetona BANKS v živo!
Napoved cene BANKS
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal BANKS? Naša stran za napovedovanje cen BANKS združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti