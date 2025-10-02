Tokenomika Roastmaster9000 (RM9000)

Tokenomika Roastmaster9000 (RM9000)

Odkrijte ključne vpoglede v Roastmaster9000 (RM9000), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 12:26:08 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Roastmaster9000 (RM9000)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Roastmaster9000 (RM9000), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 46.83K
Skupna ponudba:
$ 999.98M
Razpoložljivi obtok:
$ 999.98M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 46.83K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00912136
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Roastmaster9000 (RM9000)

Unleashing Unfiltered Savage Energy on Solana RoastMaster9000 (RM9000) is the ultimate digital currency of carnage and comedy, powering a community of unapologetic wit and unrelenting humor. Built for those who live to roast and laugh, RM9000 is a token with no mercy and infinite creativity. Whether you’re tipping for the most savage burns, joining roast battles, or unlocking exclusive content from the masters of insult comedy, RM9000 lets you revel in the art of verbal obliteration. No filter, no apologies—just pure, hilarious chaos on-chain

Uradna spletna stran:
https://roastmaster9000.com/

Tokenomika Roastmaster9000 (RM9000): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Roastmaster9000 (RM9000) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RM9000, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RM9000.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RM9000, raziščite ceno žetona RM9000 v živo!

Napoved cene RM9000

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RM9000? Naša stran za napovedovanje cen RM9000 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti