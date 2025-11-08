BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Roadmap Coin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RDMP je 8,006.71 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RDMP v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RDMP

Informacije o ceni RDMP

Kaj je RDMP

Uradna spletna stran RDMP

Tokenomika RDMP

Napoved cen RDMP

Roadmap Coin Logotip

Roadmap Coin Cena (RDMP)

Nerazporejeno

Cena 1 RDMP v USD v živo:

--
----
-0.10%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Roadmap Coin (RDMP) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:40:57 (UTC+8)

Današnja cena Roadmap Coin

Današnja cena kriptovalute Roadmap Coin (RDMP) v živo je --, s spremembo 0.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RDMP v USD je -- na RDMP.

Kriptovaluta Roadmap Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,006.71, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.76M RDMP. V zadnjih 24 urah se je RDMP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RDMP premaknil -2.98% v zadnji uri in -54.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Roadmap Coin (RDMP)

$ 8.01K
$ 8.01K

--
--

$ 8.01K
$ 8.01K

999.76M
999.76M

999,761,852.0453618
999,761,852.0453618

Trenutna tržna kapitalizacija Roadmap Coin je $ 8.01K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RDMP je 999.76M, skupna ponudba pa znaša 999761852.0453618. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.01K.

Zgodovina cene Roadmap Coin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-2.98%

-0.21%

-54.90%

-54.90%

Zgodovina cen Roadmap Coin (RDMP) v USD

Danes je bila sprememba cene Roadmap Coin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Roadmap Coin v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Roadmap Coin v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Roadmap Coin v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.21%
30 dni$ 0-30.40%
60 dni$ 0-43.89%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Roadmap Coin

Napoved cene Roadmap Coin (RDMP) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RDMP v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Roadmap Coin (RDMP) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Roadmap Coin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Roadmap Coin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RDMP za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Roadmap Coin.

Kaj je Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Roadmap Coin (RDMP)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Roadmap Coin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Roadmap Coin?
Če bi kriptovaluta Roadmap Coin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Roadmap Coin.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:40:57 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Roadmap Coin (RDMP)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

$0.0000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.3590

$0.24409

$1.717

$0.01020

$14.662

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.