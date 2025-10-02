Tokenomika RizzmasEve (RIZZMASEVE)
Tokenomika in analiza cen RizzmasEve (RIZZMASEVE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RizzmasEve (RIZZMASEVE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o RizzmasEve (RIZZMASEVE)
RizzmasEve is a memecoin created on the Solana blockchain to celebrate the magic of Christmas Eve! Inspired by the holiday season and the spirit of giving, RizzmasEve is a festive and fun cryptocurrency designed to bring joy to crypto enthusiasts. RizzmasEve adds some extra cheer to your digital wallet. As a memecoin, it thrives on community spirit and holiday-themed fun, with a focus on spreading joy, laughter, and holiday vibes during the Christmas season.
Tokenomika RizzmasEve (RIZZMASEVE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike RizzmasEve (RIZZMASEVE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RIZZMASEVE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RIZZMASEVE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RIZZMASEVE, raziščite ceno žetona RIZZMASEVE v živo!
Napoved cene RIZZMASEVE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RIZZMASEVE? Naša stran za napovedovanje cen RIZZMASEVE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti