Informacije o ceni Rita Elite Order (RITA) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.01035089$ 0.01035089 $ 0.01035089 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +0.05% Sprememba cene (1D) +1.82% Sprememba cene (7D) +1.27% Sprememba cene (7D) +1.27%

Cena Rita Elite Order (RITA) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je RITA trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena RITA v vseh časov je $ 0.01035089, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost RITA se je v zadnji uri spremenila za +0.05%, v 24 urah +1.82% in v 7 dneh +1.27%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Rita Elite Order (RITA)

Tržna kapitalizacija $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Rita Elite Order je $ 62.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RITA je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 62.06K.