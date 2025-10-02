Tokenomika Ripple USD (RLUSD)

Odkrijte ključne vpoglede v Ripple USD (RLUSD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:16:42 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ripple USD (RLUSD)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ripple USD (RLUSD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 798.42M
$ 798.42M
Skupna ponudba:
$ 798.50M
$ 798.50M
Razpoložljivi obtok:
$ 798.50M
$ 798.50M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 798.42M
$ 798.42M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.073
$ 1.073
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.962292
$ 0.962292
Trenutna cena:
$ 0.999912
$ 0.999912

Informacije o Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars.

As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence.

RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

Uradna spletna stran:
https://ripple.com/solutions/stablecoin/

Tokenomika Ripple USD (RLUSD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ripple USD (RLUSD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RLUSD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RLUSD.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RLUSD, raziščite ceno žetona RLUSD v živo!

Napoved cene RLUSD

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RLUSD? Naša stran za napovedovanje cen RLUSD združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

