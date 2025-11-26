Kaj je RIPE

Tokenomika Ripe DAO Governance Token (RIPE) Odkrijte ključne vpoglede v Ripe DAO Governance Token (RIPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Ripe DAO Governance Token (RIPE) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ripe DAO Governance Token (RIPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Skupna ponudba: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Razpoložljivi obtok: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Najvišja vrednost vseh časov: $ 42.92 $ 42.92 $ 42.92 Najnižja vrednost vseh časov: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Trenutna cena: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Preberite več o ceni Ripe DAO Governance Token (RIPE) Kupite RIPE zdaj!

Informacije o Ripe DAO Governance Token (RIPE) Uradna spletna stran: https://www.ripe.finance

Tokenomika Ripe DAO Governance Token (RIPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Ripe DAO Governance Token (RIPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov RIPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RIPE. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko RIPE, raziščite ceno žetona RIPE v živo!

Napoved cene RIPE Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RIPE? Naša stran za napovedovanje cen RIPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona RIPE zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!