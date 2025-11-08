Današnja cena Ripe DAO Governance Token

Današnja cena kriptovalute Ripe DAO Governance Token (RIPE) v živo je $ 1.48, s spremembo 1.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIPE v USD je $ 1.48 na RIPE.

Kriptovaluta Ripe DAO Governance Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,757,782, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.19M RIPE. V zadnjih 24 urah se je RIPE trgovalo med $ 1.43 (najnižje) in $ 1.5 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 42.92, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.43.

V kratkoročni uspešnosti se je RIPE premaknil +0.43% v zadnji uri in -14.62% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Tržna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.48B$ 1.48B $ 1.48B Zaloga v obtoku 1.19M 1.19M 1.19M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ripe DAO Governance Token je $ 1.76M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RIPE je 1.19M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.48B.