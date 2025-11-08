BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Ringfence v živo je 0.00138396 USD. Tržna kapitalizacija RING je 71,066 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RING v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Ringfence Cena (RING)

Cena 1 RING v USD v živo:

$0.00138073
+49.50%1D
USD
Ringfence (RING) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:41:58 (UTC+8)

Današnja cena Ringfence

Današnja cena kriptovalute Ringfence (RING) v živo je $ 0.00138396, s spremembo 50.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RING v USD je $ 0.00138396 na RING.

Kriptovaluta Ringfence je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 71,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 51.35M RING. V zadnjih 24 urah se je RING trgovalo med $ 0.00092191 (najnižje) in $ 0.00169684 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00631812, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00048735.

V kratkoročni uspešnosti se je RING premaknil +0.10% v zadnji uri in -17.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ringfence (RING)

$ 71.07K
--
$ 1.38M
51.35M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Ringfence je $ 71.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RING je 51.35M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.38M.

Zgodovina cene Ringfence, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00092191
24H Nizka
$ 0.00169684
24H Visoka

$ 0.00092191
$ 0.00169684
$ 0.00631812
$ 0.00048735
+0.10%

+50.02%

-17.99%

-17.99%

Zgodovina cen Ringfence (RING) v USD

Danes je bila sprememba cene Ringfence v USD $ +0.00046144.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Ringfence v USD $ +0.0005492187.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Ringfence v USD $ -0.0004856700.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Ringfence v USD $ -0.00369040914931761.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00046144+50.02%
30 dni$ +0.0005492187+39.68%
60 dni$ -0.0004856700-35.09%
90 dni$ -0.00369040914931761-72.72%

Napoved cene za kriptovaluto Ringfence

Napoved cene Ringfence (RING) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RING v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Ringfence (RING) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Ringfence lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Ringfence v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RING za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Ringfence.

Kaj je Ringfence (RING)

Agentic networks aren’t just complex, they’re alive. Already, agents are coordinating decisions, moving capital, and evolving in real time. Agents react. They propagate intent. They shape one another’s actions across clusters and protocols. But this complexity introduces risk. And risk, when introduced to a living network of agents, can quickly become a contagion. What starts as one bad actor or agent can ripple into a full-blown systemic failure. Coordination breaks. Value leaks. Trust erodes. And eventually, the network dies. Existing cybersecurity defenses are ill-equipped to deal with agentic coordination at scale. Ringfence is building to fill the void in agentic cybersecurity as the modern solution to today’s biggest threats and scams.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Ringfence (RING)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Ringfence

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Ringfence?
Če bi kriptovaluta Ringfence rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Ringfence.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:41:58 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ringfence (RING)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Ringfence

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.