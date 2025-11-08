Današnja cena Ringfence

Današnja cena kriptovalute Ringfence (RING) v živo je $ 0.00138396, s spremembo 50.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RING v USD je $ 0.00138396 na RING.

Kriptovaluta Ringfence je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 71,066, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 51.35M RING. V zadnjih 24 urah se je RING trgovalo med $ 0.00092191 (najnižje) in $ 0.00169684 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00631812, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00048735.

V kratkoročni uspešnosti se je RING premaknil +0.10% v zadnji uri in -17.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ringfence (RING)

Tržna kapitalizacija $ 71.07K$ 71.07K $ 71.07K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Zaloga v obtoku 51.35M 51.35M 51.35M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ringfence je $ 71.07K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RING je 51.35M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.38M.