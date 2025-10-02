Tokenomika Rina By Arc (RINA)
Tokenomika in analiza cen Rina By Arc (RINA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rina By Arc (RINA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rina By Arc (RINA)
Rina is an advanced AI Agent built on the Rig (ARC) framework, offering seamless integration and efficient operation across major platforms, including Twitter, Telegram, and Discord. It is designed to provide dynamic social interaction capabilities, making it highly adaptable for diverse online environments. Additionally, Rina features an innovative function powered by Heuris to generate custom images for tweets, enhancing creativity, engagement, and communication.
Tokenomika Rina By Arc (RINA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rina By Arc (RINA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RINA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RINA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RINA, raziščite ceno žetona RINA v živo!
