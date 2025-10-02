Tokenomika RIKO (RIKO)
Tokenomika in analiza cen RIKO (RIKO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RIKO (RIKO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o RIKO (RIKO)
RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core.
Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community.
Tokenomika RIKO (RIKO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike RIKO (RIKO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RIKO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RIKO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RIKO, raziščite ceno žetona RIKO v živo!
