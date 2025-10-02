Tokenomika Rigel Protocol (RGP)
Tokenomika in analiza cen Rigel Protocol (RGP)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rigel Protocol (RGP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rigel Protocol (RGP)
The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.
Tokenomika Rigel Protocol (RGP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rigel Protocol (RGP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RGP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RGP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RGP, raziščite ceno žetona RGP v živo!
Napoved cene RGP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RGP? Naša stran za napovedovanje cen RGP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
