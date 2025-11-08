Današnja cena Rico

Današnja cena kriptovalute Rico (RICO) v živo je $ 0.00002476, s spremembo 5.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RICO v USD je $ 0.00002476 na RICO.

Kriptovaluta Rico je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,750, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.72M RICO. V zadnjih 24 urah se je RICO trgovalo med $ 0.00002337 (najnižje) in $ 0.00002547 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00498677, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00002325.

V kratkoročni uspešnosti se je RICO premaknil +0.00% v zadnji uri in -19.82% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Rico (RICO)

Tržna kapitalizacija $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K Zaloga v obtoku 999.72M 999.72M 999.72M Skupna ponudba 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

