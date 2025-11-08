Današnja cena Ricky The Raccoon

Današnja cena kriptovalute Ricky The Raccoon (RICKY) v živo je $ 0.00003854, s spremembo 6.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RICKY v USD je $ 0.00003854 na RICKY.

Kriptovaluta Ricky The Raccoon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,543, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B RICKY. V zadnjih 24 urah se je RICKY trgovalo med $ 0.00003599 (najnižje) in $ 0.00003876 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00478606, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003442.

V kratkoročni uspešnosti se je RICKY premaknil -- v zadnji uri in -16.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ricky The Raccoon (RICKY)

Tržna kapitalizacija $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 38.54K$ 38.54K $ 38.54K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

