Tokenomika RICH on SOL (RICH) Odkrijte ključne vpoglede v RICH on SOL (RICH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen RICH on SOL (RICH) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RICH on SOL (RICH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 31.09K $ 31.09K $ 31.09K Skupna ponudba: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M Razpoložljivi obtok: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 31.09K $ 31.09K $ 31.09K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00234011 $ 0.00234011 $ 0.00234011 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni RICH on SOL (RICH) Kupite RICH zdaj!

Informacije o RICH on SOL (RICH) $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. Uradna spletna stran: https://www.richonsol.io/

Tokenomika RICH on SOL (RICH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike RICH on SOL (RICH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov RICH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RICH. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko RICH, raziščite ceno žetona RICH v živo!

Napoved cene RICH Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RICH? Naša stran za napovedovanje cen RICH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona RICH zdaj!

Zakaj izbrati MEXC? MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut. Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX #1 likvidnost v panogi Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT : Najlažja pot do kriptovalut! Kupite zdaj!