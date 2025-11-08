Ribbit on Base Cena (RIBBIT)
Današnja cena kriptovalute Ribbit on Base (RIBBIT) v živo je $ 0.00001936, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIBBIT v USD je $ 0.00001936 na RIBBIT.
Kriptovaluta Ribbit on Base je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,361.89, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B RIBBIT. V zadnjih 24 urah se je RIBBIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00050938, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001566.
V kratkoročni uspešnosti se je RIBBIT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija Ribbit on Base je $ 19.36K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RIBBIT je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 19.36K.
--
--
0.00%
0.00%
Danes je bila sprememba cene Ribbit on Base v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Ribbit on Base v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Ribbit on Base v USD $ 0.0000000000.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Ribbit on Base v USD $ -0.0000576495731104478.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|--
|30 dni
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 dni
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 dni
|$ -0.0000576495731104478
|-74.86%
Leta 2040 bi cena Ribbit on Base lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.
If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕
But beneath the memes lies a deeper heartbeat.
Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.
This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
