Današnja cena Ribbit on Base

Današnja cena kriptovalute Ribbit on Base (RIBBIT) v živo je $ 0.00001936, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RIBBIT v USD je $ 0.00001936 na RIBBIT.

Kriptovaluta Ribbit on Base je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 19,361.89, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B RIBBIT. V zadnjih 24 urah se je RIBBIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00050938, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001566.

V kratkoročni uspešnosti se je RIBBIT premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ribbit on Base (RIBBIT)

Tržna kapitalizacija $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

