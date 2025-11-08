Današnja cena Rhetor

Današnja cena kriptovalute Rhetor (RT) v živo je $ 0.01202909, s spremembo 0.76 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RT v USD je $ 0.01202909 na RT.

Kriptovaluta Rhetor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 12,085,197, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M RT. V zadnjih 24 urah se je RT trgovalo med $ 0.01158074 (najnižje) in $ 0.01251393 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02402558, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00825541.

V kratkoročni uspešnosti se je RT premaknil +0.01% v zadnji uri in +13.37% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Rhetor (RT)

Tržna kapitalizacija $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.09M$ 12.09M $ 12.09M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,501.125052 999,999,501.125052 999,999,501.125052

Trenutna tržna kapitalizacija Rhetor je $ 12.09M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RT je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999501.125052. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.09M.