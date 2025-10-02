Odkrijte ključne vpoglede v Return Finance Lido stETH (RFSTETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RFSTETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Return Finance Lido stETH (RFSTETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

