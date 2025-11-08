Današnja cena RETRO KIDS

Današnja cena kriptovalute RETRO KIDS (RETRO) v živo je $ 0.00000637, s spremembo 1.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RETRO v USD je $ 0.00000637 na RETRO.

Kriptovaluta RETRO KIDS je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,370.48, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M RETRO. V zadnjih 24 urah se je RETRO trgovalo med $ 0.00000635 (najnižje) in $ 0.00000649 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00028662, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000614.

V kratkoročni uspešnosti se je RETRO premaknil -- v zadnji uri in -16.29% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RETRO KIDS (RETRO)

Tržna kapitalizacija $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.37K$ 6.37K $ 6.37K Zaloga v obtoku 999.85M 999.85M 999.85M Skupna ponudba 999,849,973.996301 999,849,973.996301 999,849,973.996301

