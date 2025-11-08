Današnja cena Retail DAO

Današnja cena kriptovalute Retail DAO (RETAIL) v živo je $ 0.00087995, s spremembo 5.88 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RETAIL v USD je $ 0.00087995 na RETAIL.

Kriptovaluta Retail DAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 641,011, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 728.40M RETAIL. V zadnjih 24 urah se je RETAIL trgovalo med $ 0.00082553 (najnižje) in $ 0.00089599 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00157166, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00079796.

V kratkoročni uspešnosti se je RETAIL premaknil -0.88% v zadnji uri in -12.11% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Retail DAO (RETAIL)

Tržna kapitalizacija $ 641.01K$ 641.01K $ 641.01K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 880.03K$ 880.03K $ 880.03K Zaloga v obtoku 728.40M 728.40M 728.40M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

