Današnja cena Restaking Vault ETH

Današnja cena kriptovalute Restaking Vault ETH (RSTETH) v živo je $ 4,196.39, s spremembo 6.77 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RSTETH v USD je $ 4,196.39 na RSTETH.

Kriptovaluta Restaking Vault ETH je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 117,893,399, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 28.09K RSTETH. V zadnjih 24 urah se je RSTETH trgovalo med $ 3,900.4 (najnižje) in $ 4,260.75 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 6,262.2, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 3,860.12.

V kratkoročni uspešnosti se je RSTETH premaknil +0.40% v zadnji uri in -10.84% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Restaking Vault ETH (RSTETH)

Tržna kapitalizacija $ 117.89M$ 117.89M $ 117.89M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 117.89M$ 117.89M $ 117.89M Zaloga v obtoku 28.09K 28.09K 28.09K Skupna ponudba 28,094.02426216034 28,094.02426216034 28,094.02426216034

Trenutna tržna kapitalizacija Restaking Vault ETH je $ 117.89M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RSTETH je 28.09K, skupna ponudba pa znaša 28094.02426216034. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 117.89M.