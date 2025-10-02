Odkrijte ključne vpoglede v Restaked Swell ETH (RSWETH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

To "restake" is to have a validator that has their withdrawal credentials pointed to an Eigenlayer Eigenpod address.

It is a repricing token that represents a user's yield-bearing ETH that is being used by validators that attest to transactions on the Ethereum blockchain.

rswETH is an ERC-20 Liquid Restaking Token that provides liquidity for users who are wanting to "restake" their ETH into restaking protocols such as EigenLayer without having their restaked ETH locked. It is a repricing token that represents a user's yield-bearing ETH that is being used by validators that attest to transactions on the Ethereum blockchain. To "restake" is to have a validator that has their withdrawal credentials pointed to an Eigenlayer Eigenpod address.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RSWETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Restaked Swell ETH (RSWETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

