Tokenomika Restaked Swell ETH (RSWETH)
Tokenomika in analiza cen Restaked Swell ETH (RSWETH)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Restaked Swell ETH (RSWETH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Restaked Swell ETH (RSWETH)
rswETH is an ERC-20 Liquid Restaking Token that provides liquidity for users who are wanting to "restake" their ETH into restaking protocols such as EigenLayer without having their restaked ETH locked.
It is a repricing token that represents a user's yield-bearing ETH that is being used by validators that attest to transactions on the Ethereum blockchain.
To "restake" is to have a validator that has their withdrawal credentials pointed to an Eigenlayer Eigenpod address.
Tokenomika Restaked Swell ETH (RSWETH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Restaked Swell ETH (RSWETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RSWETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RSWETH.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RSWETH, raziščite ceno žetona RSWETH v živo!
Napoved cene RSWETH
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RSWETH? Naša stran za napovedovanje cen RSWETH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti