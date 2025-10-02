Odkrijte ključne vpoglede v Restaked sAVAX (RSAVAX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Restaked sAVAX (RSAVAX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RSAVAX, raziščite ceno žetona RSAVAX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RSAVAX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Restaked sAVAX (RSAVAX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

