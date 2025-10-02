Tokenomika Restaked sAVAX (RSAVAX)

Tokenomika Restaked sAVAX (RSAVAX)

Odkrijte ključne vpoglede v Restaked sAVAX (RSAVAX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:23:20 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Restaked sAVAX (RSAVAX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Restaked sAVAX (RSAVAX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
Skupna ponudba:
$ 110.50K
$ 110.50K$ 110.50K
Razpoložljivi obtok:
$ 110.50K
$ 110.50K$ 110.50K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.11M
$ 4.11M$ 4.11M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 49.42
$ 49.42$ 49.42
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 17.69
$ 17.69$ 17.69
Trenutna cena:
$ 37.2
$ 37.2$ 37.2

Informacije o Restaked sAVAX (RSAVAX)

rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s.

Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX.

Uradna spletna stran:
https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/
Bela knjiga:
https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking

Tokenomika Restaked sAVAX (RSAVAX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Restaked sAVAX (RSAVAX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RSAVAX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RSAVAX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RSAVAX, raziščite ceno žetona RSAVAX v živo!

Napoved cene RSAVAX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RSAVAX? Naša stran za napovedovanje cen RSAVAX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti