Tokenomika Resolv RLP (RLP)

Odkrijte ključne vpoglede v Resolv RLP (RLP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:15:56 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Resolv RLP (RLP)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Resolv RLP (RLP), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 160.45M
$ 160.45M
Skupna ponudba:
$ 128.73M
$ 128.73M
Razpoložljivi obtok:
$ 128.73M
$ 128.73M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 160.45M
$ 160.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.35
$ 1.35
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.031
$ 1.031
Trenutna cena:
$ 1.25
$ 1.25

Informacije o Resolv RLP (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

Uradna spletna stran:
https://www.resolv.xyz/
Bela knjiga:
https://docs.resolv.xyz/litepaper

Tokenomika Resolv RLP (RLP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Resolv RLP (RLP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RLP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RLP.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RLP, raziščite ceno žetona RLP v živo!

Napoved cene RLP

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RLP? Naša stran za napovedovanje cen RLP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

