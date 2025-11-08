Današnja cena Resister

Današnja cena kriptovalute Resister (RSTR) v živo je $ 0.00975749, s spremembo 1.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RSTR v USD je $ 0.00975749 na RSTR.

Kriptovaluta Resister je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,223,419, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 125.50M RSTR. V zadnjih 24 urah se je RSTR trgovalo med $ 0.00800079 (najnižje) in $ 0.01116628 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01580666, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00800079.

V kratkoročni uspešnosti se je RSTR premaknil +0.37% v zadnji uri in -2.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Resister (RSTR)

Tržna kapitalizacija $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.75M$ 9.75M $ 9.75M Zaloga v obtoku 125.50M 125.50M 125.50M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

