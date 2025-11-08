Današnja cena RepubliK

Današnja cena kriptovalute RepubliK (RPK) v živo je $ 0.00020199, s spremembo 3.83 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RPK v USD je $ 0.00020199 na RPK.

Kriptovaluta RepubliK je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 40,399, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 200.00M RPK. V zadnjih 24 urah se je RPK trgovalo med $ 0.00020198 (najnižje) in $ 0.00021989 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.100376, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00004161.

V kratkoročni uspešnosti se je RPK premaknil -0.00% v zadnji uri in -24.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RepubliK (RPK)

Tržna kapitalizacija $ 40.40K$ 40.40K $ 40.40K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 605.98K$ 605.98K $ 605.98K Zaloga v obtoku 200.00M 200.00M 200.00M Skupna ponudba 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

