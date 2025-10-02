Tokenomika Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)
Tokenomika in analiza cen Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)
Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user.
Tokenomika Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov EZEIGEN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov EZEIGEN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko EZEIGEN, raziščite ceno žetona EZEIGEN v živo!
Napoved cene EZEIGEN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal EZEIGEN? Naša stran za napovedovanje cen EZEIGEN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
