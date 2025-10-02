Tokenomika Rent is Due (RENTCOIN)
Tokenomika in analiza cen Rent is Due (RENTCOIN)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rent is Due (RENTCOIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rent is Due (RENTCOIN)
RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class.
Tokenomika Rent is Due (RENTCOIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rent is Due (RENTCOIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RENTCOIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RENTCOIN.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RENTCOIN, raziščite ceno žetona RENTCOIN v živo!
Napoved cene RENTCOIN
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RENTCOIN? Naša stran za napovedovanje cen RENTCOIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
