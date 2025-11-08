Današnja cena RegularEverydayNormalCoin

Današnja cena kriptovalute RegularEverydayNormalCoin (RENC) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RENC v USD je -- na RENC.

Kriptovaluta RegularEverydayNormalCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 121,586, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.00M RENC. V zadnjih 24 urah se je RENC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RENC premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RegularEverydayNormalCoin (RENC)

