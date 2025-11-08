BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute RegularEverydayNormalCoin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RENC je 121,586 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RENC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RENC

Informacije o ceni RENC

Kaj je RENC

Uradna spletna stran RENC

Tokenomika RENC

Napoved cen RENC

RegularEverydayNormalCoin Logotip

RegularEverydayNormalCoin Cena (RENC)

Nerazporejeno

Cena 1 RENC v USD v živo:

$0.00028949
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
RegularEverydayNormalCoin (RENC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:56:22 (UTC+8)

Današnja cena RegularEverydayNormalCoin

Današnja cena kriptovalute RegularEverydayNormalCoin (RENC) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RENC v USD je -- na RENC.

Kriptovaluta RegularEverydayNormalCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 121,586, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.00M RENC. V zadnjih 24 urah se je RENC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RENC premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RegularEverydayNormalCoin (RENC)

$ 121.59K
--
$ 121.59K
420.00M
420,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija RegularEverydayNormalCoin je $ 121.59K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RENC je 420.00M, skupna ponudba pa znaša 420000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 121.59K.

Zgodovina cene RegularEverydayNormalCoin, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen RegularEverydayNormalCoin (RENC) v USD

Danes je bila sprememba cene RegularEverydayNormalCoin v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene RegularEverydayNormalCoin v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene RegularEverydayNormalCoin v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene RegularEverydayNormalCoin v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-3.48%
60 dni$ 0+0.63%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto RegularEverydayNormalCoin

Napoved cene RegularEverydayNormalCoin (RENC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RENC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RegularEverydayNormalCoin (RENC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena RegularEverydayNormalCoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RegularEverydayNormalCoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RENC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RegularEverydayNormalCoin.

Kaj je RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RegularEverydayNormalCoin

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RegularEverydayNormalCoin?
Če bi kriptovaluta RegularEverydayNormalCoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RegularEverydayNormalCoin.
Pomembne panožne novosti RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti RegularEverydayNormalCoin

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.