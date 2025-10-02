Odkrijte ključne vpoglede v Red Siberian Husky (KOVU), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

Zdaj, ko razumete tokenomiko KOVU, raziščite ceno žetona KOVU v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KOVU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Red Siberian Husky (KOVU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KOVU? Naša stran za napovedovanje cen KOVU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

