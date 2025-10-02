Odkrijte ključne vpoglede v Red Pepe (RPEPE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain. $RPEPE is the community's token. Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch. We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov RPEPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

