Tokenomika Red Pepe (RPEPE)
Tokenomika in analiza cen Red Pepe (RPEPE)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Red Pepe (RPEPE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Red Pepe (RPEPE)
Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain.
$RPEPE is the community's token.
Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch.
We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves.
Tokenomika Red Pepe (RPEPE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Red Pepe (RPEPE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RPEPE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RPEPE.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RPEPE, raziščite ceno žetona RPEPE v živo!
Napoved cene RPEPE
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RPEPE? Naša stran za napovedovanje cen RPEPE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
