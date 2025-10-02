Tokenomika Red Genesis ($R3D)

Tokenomika Red Genesis ($R3D)

Odkrijte ključne vpoglede v Red Genesis ($R3D), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:52:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Red Genesis ($R3D)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Red Genesis ($R3D), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 15.39K
$ 15.39K$ 15.39K
Skupna ponudba:
$ 999.43M
$ 999.43M$ 999.43M
Razpoložljivi obtok:
$ 985.85M
$ 985.85M$ 985.85M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 15.60K
$ 15.60K$ 15.60K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0077114
$ 0.0077114$ 0.0077114
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Red Genesis ($R3D)

DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces.

The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training.

By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.

Uradna spletna stran:
https://debot.science

Tokenomika Red Genesis ($R3D): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Red Genesis ($R3D) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov $R3D, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $R3D.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $R3D, raziščite ceno žetona $R3D v živo!

Napoved cene $R3D

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $R3D? Naša stran za napovedovanje cen $R3D združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti