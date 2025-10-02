Odkrijte ključne vpoglede v Red Genesis ($R3D), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $R3D, raziščite ceno žetona $R3D v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $R3D, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Red Genesis ($R3D) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal $R3D? Naša stran za napovedovanje cen $R3D združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

