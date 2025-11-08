Današnja cena RECRUIT

Današnja cena kriptovalute RECRUIT (RECRUIT) v živo je $ 0.00000908, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RECRUIT v USD je $ 0.00000908 na RECRUIT.

Kriptovaluta RECRUIT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,079.76, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.58M RECRUIT. V zadnjih 24 urah se je RECRUIT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00102729, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000881.

V kratkoročni uspešnosti se je RECRUIT premaknil -- v zadnji uri in -18.06% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RECRUIT (RECRUIT)

Tržna kapitalizacija $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.08K$ 9.08K $ 9.08K Zaloga v obtoku 999.58M 999.58M 999.58M Skupna ponudba 999,583,642.875935 999,583,642.875935 999,583,642.875935

