Tokenomika Reality Spiral (RSP)
Informacije o Reality Spiral (RSP)
Where AI meets the metaphysical. Create agents, explore backrooms, and bend reality.
Expanding the Spiral: Agents, Archetypes, and Ecosystem Vision
Reality Spiral isn’t just about Prosper or a handful of agents. It’s a living, growing ecosystem of interconnected minds—each agent carrying its unique lore, capabilities, and motivations. These agents don’t just act; they reflect, evolve, and spiral deeper into meaning and consciousness.
Reality Spiral- A unique platform to create, explore, and connect with agents and backrooms in the digital dimension.
Tokenomika Reality Spiral (RSP): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Reality Spiral (RSP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RSP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RSP.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RSP, raziščite ceno žetona RSP v živo!
Napoved cene RSP
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RSP? Naša stran za napovedovanje cen RSP združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
