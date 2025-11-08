BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Real GEM Token v živo je 11.21 USD. Tržna kapitalizacija GEM je 2,525,254 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GEM v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GEM

Informacije o ceni GEM

Kaj je GEM

Uradna spletna stran GEM

Tokenomika GEM

Napoved cen GEM

Real GEM Token Logotip

Real GEM Token Cena (GEM)

Nerazporejeno

Cena 1 GEM v USD v živo:

$11.21
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
Real GEM Token (GEM) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:25:08 (UTC+8)

Današnja cena Real GEM Token

Današnja cena kriptovalute Real GEM Token (GEM) v živo je $ 11.21, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GEM v USD je $ 11.21 na GEM.

Kriptovaluta Real GEM Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,525,254, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 225.34K GEM. V zadnjih 24 urah se je GEM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 12.24, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 9.97.

V kratkoročni uspešnosti se je GEM premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Real GEM Token (GEM)

$ 2.53M
--
----

$ 2.53M
225.34K
225,338.0846632096
Trenutna tržna kapitalizacija Real GEM Token je $ 2.53M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GEM je 225.34K, skupna ponudba pa znaša 225338.0846632096. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.53M.

Zgodovina cene Real GEM Token, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 12.24
$ 9.97
--

--

0.00%

0.00%

Zgodovina cen Real GEM Token (GEM) v USD

Danes je bila sprememba cene Real GEM Token v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Real GEM Token v USD $ -0.4013673240.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Real GEM Token v USD $ -0.1078099330.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Real GEM Token v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ -0.4013673240-3.58%
60 dni$ -0.1078099330-0.96%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Real GEM Token

Napoved cene Real GEM Token (GEM) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GEM v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Real GEM Token (GEM) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Real GEM Token lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Real GEM Token v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GEM za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Real GEM Token.

Kaj je Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

Vir Real GEM Token (GEM)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Real GEM Token

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Real GEM Token?
Če bi kriptovaluta Real GEM Token rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Real GEM Token.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:25:08 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Real GEM Token (GEM)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Real GEM Token

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.