Današnja cena Real GEM Token

Današnja cena kriptovalute Real GEM Token (GEM) v živo je $ 11.21, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GEM v USD je $ 11.21 na GEM.

Kriptovaluta Real GEM Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,525,254, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 225.34K GEM. V zadnjih 24 urah se je GEM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 12.24, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 9.97.

V kratkoročni uspešnosti se je GEM premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Real GEM Token (GEM)

Tržna kapitalizacija $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Zaloga v obtoku 225.34K 225.34K 225.34K Skupna ponudba 225,338.0846632096 225,338.0846632096 225,338.0846632096

Trenutna tržna kapitalizacija Real GEM Token je $ 2.53M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba GEM je 225.34K, skupna ponudba pa znaša 225338.0846632096. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.53M.