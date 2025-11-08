Današnja cena real fast

Današnja cena kriptovalute real fast (SPEED) v živo je --, s spremembo 131.14 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SPEED v USD je -- na SPEED.

Kriptovaluta real fast je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 413,373, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 733.26M SPEED. V zadnjih 24 urah se je SPEED trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03378043, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SPEED premaknil -2.07% v zadnji uri in +86.52% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije real fast (SPEED)

Trenutna tržna kapitalizacija real fast je $ 413.37K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SPEED je 733.26M, skupna ponudba pa znaša 733260051.845514. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 413.37K.