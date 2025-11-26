Kaj je RECC

Tokenomika Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Odkrijte ključne vpoglede v Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Real Estate Crypto Crowfunding (RECC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 370.09K $ 370.09K $ 370.09K Skupna ponudba: $ 972.02M $ 972.02M $ 972.02M Razpoložljivi obtok: $ 872.02M $ 872.02M $ 872.02M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 412.53K $ 412.53K $ 412.53K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00367015 $ 0.00367015 $ 0.00367015 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0.00042578 $ 0.00042578 $ 0.00042578 Preberite več o ceni Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Kupite RECC zdaj!

Informacije o Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Uradna spletna stran: https://recc.finance

Tokenomika Real Estate Crypto Crowfunding (RECC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov RECC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RECC. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko RECC, raziščite ceno žetona RECC v živo!

Napoved cene RECC Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RECC? Naša stran za napovedovanje cen RECC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona RECC zdaj!

