Današnja cena kriptovalute Real Estate Crypto Crowfunding v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RECC je 570,582 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RECC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Real Estate Crypto Crowfunding v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RECC je 570,582 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RECC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Real Estate Crypto Crowfunding Cena (RECC)

$0.00065432
+1.50%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:25:01 (UTC+8)

Današnja cena Real Estate Crypto Crowfunding

Današnja cena kriptovalute Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) v živo je --, s spremembo 1.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RECC v USD je -- na RECC.

Kriptovaluta Real Estate Crypto Crowfunding je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 570,582, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 872.02M RECC. V zadnjih 24 urah se je RECC trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00367015, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RECC premaknil -1.68% v zadnji uri in -9.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 570.58K
--
$ 636.01K
872.02M
972,018,928.1207106
Trenutna tržna kapitalizacija Real Estate Crypto Crowfunding je $ 570.58K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RECC je 872.02M, skupna ponudba pa znaša 972018928.1207106. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 636.01K.

Zgodovina cene Real Estate Crypto Crowfunding, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00367015
$ 0
-1.68%

+1.54%

-9.60%

-9.60%

Zgodovina cen Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) v USD

Danes je bila sprememba cene Real Estate Crypto Crowfunding v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Real Estate Crypto Crowfunding v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Real Estate Crypto Crowfunding v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Real Estate Crypto Crowfunding v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+1.54%
30 dni$ 0-74.95%
60 dni$ 0-72.30%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Real Estate Crypto Crowfunding

Napoved cene Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RECC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Real Estate Crypto Crowfunding lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Real Estate Crypto Crowfunding v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RECC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Real Estate Crypto Crowfunding.

Kaj je Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Real Estate Crypto Crowfunding

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Real Estate Crypto Crowfunding?
Če bi kriptovaluta Real Estate Crypto Crowfunding rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Real Estate Crypto Crowfunding.
Pomembne panožne novosti Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

