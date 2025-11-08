Današnja cena REAL ESMATE by Virtuals

Današnja cena kriptovalute REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) v živo je --, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EMATE v USD je -- na EMATE.

Kriptovaluta REAL ESMATE by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 80,114, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 700.82M EMATE. V zadnjih 24 urah se je EMATE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je EMATE premaknil -0.33% v zadnji uri in -31.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Tržna kapitalizacija $ 80.11K$ 80.11K $ 80.11K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 114.32K$ 114.32K $ 114.32K Zaloga v obtoku 700.82M 700.82M 700.82M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

