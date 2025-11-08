BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute REAL ESMATE by Virtuals v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija EMATE je 80,114 USD. Spremljajte posodobitve cen iz EMATE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o EMATE

Informacije o ceni EMATE

Kaj je EMATE

Bela knjiga EMATE

Uradna spletna stran EMATE

Tokenomika EMATE

Napoved cen EMATE

REAL ESMATE by Virtuals Logotip

REAL ESMATE by Virtuals Cena (EMATE)

Nerazporejeno

Cena 1 EMATE v USD v živo:

$0.00011432
$0.00011432$0.00011432
+5.70%1D
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:41:25 (UTC+8)

Današnja cena REAL ESMATE by Virtuals

Današnja cena kriptovalute REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) v živo je --, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz EMATE v USD je -- na EMATE.

Kriptovaluta REAL ESMATE by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 80,114, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 700.82M EMATE. V zadnjih 24 urah se je EMATE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je EMATE premaknil -0.33% v zadnji uri in -31.86% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

$ 80.11K
$ 80.11K$ 80.11K

--
----

$ 114.32K
$ 114.32K$ 114.32K

700.82M
700.82M 700.82M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija REAL ESMATE by Virtuals je $ 80.11K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba EMATE je 700.82M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 114.32K.

Zgodovina cene REAL ESMATE by Virtuals, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+5.71%

-31.86%

-31.86%

Zgodovina cen REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) v USD

Danes je bila sprememba cene REAL ESMATE by Virtuals v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene REAL ESMATE by Virtuals v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene REAL ESMATE by Virtuals v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene REAL ESMATE by Virtuals v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.71%
30 dni$ 0-10.81%
60 dni$ 0-23.26%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto REAL ESMATE by Virtuals

Napoved cene REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena EMATE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena REAL ESMATE by Virtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute REAL ESMATE by Virtuals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen EMATE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute REAL ESMATE by Virtuals.

Kaj je REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu.

Vir REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o REAL ESMATE by Virtuals

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta REAL ESMATE by Virtuals?
Če bi kriptovaluta REAL ESMATE by Virtuals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute REAL ESMATE by Virtuals.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:41:25 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.