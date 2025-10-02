Tokenomika Ratio1 (R1)

Odkrijte ključne vpoglede v Ratio1 (R1), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 05:21:59 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Ratio1 (R1)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Ratio1 (R1), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 799.04K
Skupna ponudba:
$ 4.33M
Razpoložljivi obtok:
$ 1.02M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.40M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 9.04
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.751388
Trenutna cena:
$ 0.78511
Informacije o Ratio1 (R1)

Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1’s smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers.

Uradna spletna stran:
https://ratio1.ai
Bela knjiga:
http://ratio1.ai/whitepaper

Tokenomika Ratio1 (R1): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Ratio1 (R1) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov R1, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov R1.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko R1, raziščite ceno žetona R1 v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

