Današnja cena Ratecoin

Današnja cena kriptovalute Ratecoin (RATE) v živo je --, s spremembo 7.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RATE v USD je -- na RATE.

Kriptovaluta Ratecoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 67,610, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 966.52M RATE. V zadnjih 24 urah se je RATE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RATE premaknil -- v zadnji uri in -49.25% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Ratecoin (RATE)

Tržna kapitalizacija $ 67.61K$ 67.61K $ 67.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 67.61K$ 67.61K $ 67.61K Zaloga v obtoku 966.52M 966.52M 966.52M Skupna ponudba 966,517,002.764641 966,517,002.764641 966,517,002.764641

