Današnja cena kriptovalute rasmr (RASMR) v živo je $ 0.00104337, s spremembo 0.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RASMR v USD je $ 0.00104337 na RASMR.

Kriptovaluta rasmr je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 217,376, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 208.97M RASMR. V zadnjih 24 urah se je RASMR trgovalo med $ 0.00103185 (najnižje) in $ 0.00116041 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01259026, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00103185.

V kratkoročni uspešnosti se je RASMR premaknil -0.72% v zadnji uri in -24.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije rasmr (RASMR)

Tržna kapitalizacija $ 217.38K$ 217.38K $ 217.38K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Zaloga v obtoku 208.97M 208.97M 208.97M Skupna ponudba 999,996,481.154148 999,996,481.154148 999,996,481.154148

