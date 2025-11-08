Današnja cena RankFi

Današnja cena kriptovalute RankFi (RANKFI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RANKFI v USD je -- na RANKFI.

Kriptovaluta RankFi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,667.67, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.32M RANKFI. V zadnjih 24 urah se je RANKFI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RANKFI premaknil -- v zadnji uri in -15.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RankFi (RANKFI)

Tržna kapitalizacija $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.67K$ 8.67K $ 8.67K Zaloga v obtoku 999.32M 999.32M 999.32M Skupna ponudba 999,320,117.577867 999,320,117.577867 999,320,117.577867

Trenutna tržna kapitalizacija RankFi je $ 8.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RANKFI je 999.32M, skupna ponudba pa znaša 999320117.577867. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.67K.