Današnja cena Raise The Colours

Današnja cena kriptovalute Raise The Colours (COLOURS) v živo je --, s spremembo 0.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COLOURS v USD je -- na COLOURS.

Kriptovaluta Raise The Colours je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,677.07, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.85M COLOURS. V zadnjih 24 urah se je COLOURS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je COLOURS premaknil -0.82% v zadnji uri in -24.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Raise The Colours (COLOURS)

Tržna kapitalizacija $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Zaloga v obtoku 999.85M 999.85M 999.85M Skupna ponudba 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Trenutna tržna kapitalizacija Raise The Colours je $ 9.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba COLOURS je 999.85M, skupna ponudba pa znaša 999846228.7874129. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.68K.