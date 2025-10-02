Tokenomika Rainbow (RAINBOW)
Tokenomika in analiza cen Rainbow (RAINBOW)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rainbow (RAINBOW), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Rainbow (RAINBOW)
Rainbow is an alpha male, a lanky rainbow colored creation by Matt Furie in his book “Mindviscosity”. Known for his vibrant, multicolored body, hypnotic presence, and mysterious aura, Rainbow’s legend grows as he gains immense power from enchanted realms, leading to a reign of wonder and eventual enigma.
Rainbow is an innovative blockchain project designed to bring a spectrum of financial opportunities to users through its decentralized ecosystem. By leveraging cutting-edge technology and a robust network, Rainbow aims to provide a seamless, secure, and user-friendly platform for cryptocurrency transactions and investments.
At its core, Rainbow offers features such as smart contracts, decentralized finance (DeFi) tools, and a marketplace for digital assets, all built on a scalable and energy-efficient blockchain. Its native token, RNB, powers transactions and incentivizes community participation. Rainbow’s commitment to transparency and security ensures that users can trust and engage with the platform confidently.
With a focus on inclusivity and accessibility, Rainbow strives to bridge the gap between traditional finance and the crypto world, empowering users to achieve their financial goals in a vibrant and dynamic environment
Tokenomika Rainbow (RAINBOW): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Rainbow (RAINBOW) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov RAINBOW, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RAINBOW.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko RAINBOW, raziščite ceno žetona RAINBOW v živo!
Napoved cene RAINBOW
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RAINBOW? Naša stran za napovedovanje cen RAINBOW združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
