Današnja cena RAGE COIN

Današnja cena kriptovalute RAGE COIN (RAGE) v živo je $ 0.00002211, s spremembo 17.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RAGE v USD je $ 0.00002211 na RAGE.

Kriptovaluta RAGE COIN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 20,891, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 944.89M RAGE. V zadnjih 24 urah se je RAGE trgovalo med $ 0.00001875 (najnižje) in $ 0.00002561 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00019966, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00001469.

V kratkoročni uspešnosti se je RAGE premaknil -9.55% v zadnji uri in -12.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RAGE COIN (RAGE)

Tržna kapitalizacija $ 20.89K$ 20.89K $ 20.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.89K$ 20.89K $ 20.89K Zaloga v obtoku 944.89M 944.89M 944.89M Skupna ponudba 944,889,192.452086 944,889,192.452086 944,889,192.452086

Trenutna tržna kapitalizacija RAGE COIN je $ 20.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RAGE je 944.89M, skupna ponudba pa znaša 944889192.452086. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.89K.