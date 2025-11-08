BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute RabbitX v živo je 0.00080942 USD. Tržna kapitalizacija RBX je 485,556 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RBX v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RBX

Informacije o ceni RBX

Kaj je RBX

Bela knjiga RBX

Uradna spletna stran RBX

Tokenomika RBX

Napoved cen RBX

RabbitX Logotip

RabbitX Cena (RBX)

Nerazporejeno

Cena 1 RBX v USD v živo:

$0.00080942
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
USD
RabbitX (RBX) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:14:07 (UTC+8)

Današnja cena RabbitX

Današnja cena kriptovalute RabbitX (RBX) v živo je $ 0.00080942, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RBX v USD je $ 0.00080942 na RBX.

Kriptovaluta RabbitX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 485,556, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 599.88M RBX. V zadnjih 24 urah se je RBX trgovalo med $ 0.00080773 (najnižje) in $ 0.0008096 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.300034, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009996.

V kratkoročni uspešnosti se je RBX premaknil -- v zadnji uri in +4.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RabbitX (RBX)

$ 485.56K
--
$ 809.42K
599.88M
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija RabbitX je $ 485.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RBX je 599.88M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 809.42K.

Zgodovina cene RabbitX, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00080773
24H Nizka
$ 0.0008096
24H Visoka

$ 0.00080773
$ 0.0008096
$ 0.300034
$ 0.00009996
--

-0.01%

+4.57%

+4.57%

Zgodovina cen RabbitX (RBX) v USD

Danes je bila sprememba cene RabbitX v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene RabbitX v USD $ -0.0003812879.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene RabbitX v USD $ -0.0007418391.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene RabbitX v USD $ -0.00806810848666754.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-0.01%
30 dni$ -0.0003812879-47.10%
60 dni$ -0.0007418391-91.65%
90 dni$ -0.00806810848666754-90.88%

Napoved cene za kriptovaluto RabbitX

Napoved cene RabbitX (RBX) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RBX v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen RabbitX (RBX) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena RabbitX lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute RabbitX v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RBX za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute RabbitX.

Kaj je RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o RabbitX

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta RabbitX?
Če bi kriptovaluta RabbitX rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute RabbitX.
Pomembne panožne novosti RabbitX (RBX)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti RabbitX

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.