Današnja cena RabbitX

Današnja cena kriptovalute RabbitX (RBX) v živo je $ 0.00080942, s spremembo 0.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RBX v USD je $ 0.00080942 na RBX.

Kriptovaluta RabbitX je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 485,556, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 599.88M RBX. V zadnjih 24 urah se je RBX trgovalo med $ 0.00080773 (najnižje) in $ 0.0008096 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.300034, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00009996.

V kratkoročni uspešnosti se je RBX premaknil -- v zadnji uri in +4.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije RabbitX (RBX)

Tržna kapitalizacija $ 485.56K$ 485.56K $ 485.56K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 809.42K$ 809.42K $ 809.42K Zaloga v obtoku 599.88M 599.88M 599.88M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija RabbitX je $ 485.56K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RBX je 599.88M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 809.42K.