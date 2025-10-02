Tokenomika RabbitSwap (RABBIT)

Odkrijte ključne vpoglede v RabbitSwap (RABBIT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 07:20:04 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen RabbitSwap (RABBIT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za RabbitSwap (RABBIT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 566.38K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 110.00M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 5.15M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.045219
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00138977
Trenutna cena:
$ 0.00516264
Informacije o RabbitSwap (RABBIT)

RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools.

RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network.

Uradna spletna stran:
https://rabbitswap.xyz/

Tokenomika RabbitSwap (RABBIT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike RabbitSwap (RABBIT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RABBIT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RABBIT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RABBIT, raziščite ceno žetona RABBIT v živo!

Napoved cene RABBIT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RABBIT? Naša stran za napovedovanje cen RABBIT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

